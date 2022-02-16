義隆取得奇美車電3成股權 強化車用ADAS布局

全球筆電控制晶片大廠義隆 (2458-TW) 近期積極跨入汽車電子市場，今 (16) 日宣布，取得奇美車電超過 3 成股權，並取得 4 個董事席次，未來將結合義隆人工智慧 (AI) 技術，展開新世代先進駕駛輔助系統 (ADAS)，提供具競爭力的產品共同開拓國內外汽車市場。

義隆表示，奇美車電董事長也將由公司董事長葉儀晧擔任，未來雙方將以義隆與中研院共同研發的 YOLOR 物件偵測技術為核心，再改良 AI 邊緣運算演算法 ELAN-Net，整合至奇美車電的嵌入式 AI 影像邊緣運算平台，發揮 YOLOR 多任務運算即時化的特性，除了可應用汽車及工業移動機械車等既有客戶外，也已攻入電動車 (巴士) 市場，展現企業多角化的營運佈局。

奇美車電 2006 年即致力開發車用嵌入式影像辨識應用領域的智慧化系統，從光學設計、軟 / 硬體規劃、數據探勘分析，再到各類物件的偵測、追蹤、預測、分析與決策等，皆為自主掌控核心技術。

該團隊也在 2019 年將全系列 ADAS 產品導入 AI 影像辨識技術，截至目前，量產出貨產品包括前視 ADAS 系統提供前車防撞警示、車距監控警示、車道偏移警示、前車駛離提示、滑溜碰撞警示及行人偵測警示等。

另外，出貨也囊括內置 ADAS 系統提供疲勞及分心等駕駛行為偵測警示，外置鏡頭則提供商用車盲區 (內輪差轉彎輔助) 資訊系統，已完整涵蓋車用影像辨識領域的 ADAS 產品布局。

2021 年 ADAS 系列產品已達全年營收 70%，其中，外銷至歐 / 美 / 日等先進國家的 ADAS 系統佔全年營收 60%，應用領域在小型 / 乘轎車市場佔 35%、工業移動機械車佔 5%，而在大型商用車市場佔比達 60 % 以上。

尤其聯合國法規 UNECE R151 盲區資訊系統 (BSIS)，是針對大型商用車盲區 (含內輪差) 事故所制定，德國及日本皆在今年強制新型式商用大車列為標準配備，奇美車電也在去年以純視覺系統，領先國內業者率先通過國際法規測試，並以發明專利保護，接獲德、日客戶 ODM 訂單。

義隆看好，ADAS 是車輛智慧化的基礎，也是自動駕駛必要關鍵核心之一，義隆未來在車用領域的布局，除了與奇美車電共同研發新世代 AI 車輛先進駕駛輔助系統外，更積極架構研發團隊，發展感知融合與 AI 控制決策演算法，完善自動駕駛另一必要關鍵核心。

義隆也與國內電動巴士整車業者協同設計合作出發，將相關主動控制系統拓展至海外工業移動機械車與新興電動車市場，搶食智慧移動相關產業龐大商機。