森鉅擬自易昇買下4萬張光洋科私募股 成最大股東

森鉅 (8942-TW) 今 (14) 日公告，擬以每股 50 元的價格，自台鋼集團旗下易昇鋼鐵取得光洋科 (1785-TW) 私募股 4 萬張，交易總金額 20 億元，森鉅在取得這筆 4 萬張光洋科私募股權後，加上原本持有的 1.5 萬張持股，持股光洋科比例將提高到 14.91%，成為光洋科最大法人股東，隨著森鉅取得持股，台鋼集團在光洋科的經營權之爭，也可望因此告一段落。

森鉅今日公告，擬取得易昇鋼鐵 2019 年 9 月參與光洋科私募案的 4 萬張私募股，當時私募案總股數為 6 萬張，除易昇鋼鐵出資取得 4 萬張，森鉅也共同參與，與易昇同樣以每股 18.94 元取得其中 1.5 萬張私募股權。

森鉅今日公告，自易昇鋼鐵取得 4 萬張光洋科私募股，易昇鋼鐵在這筆交易中獲利 12.24 億元。

依證券業內人士分析，光洋科這筆在 2019 年 9 月發行的 6 萬張私募股，在今年 9 月屆滿 3 年，如無意外，將可在今年 9 月辦理公開發行在市場流通，森鉅投入光洋科這筆 20 億元資金，也在將市場取得流通性。

車用板材廠森鉅去年營收、獲利同創新高，稅後純益 12.81 億元創新高，年增 35.33% ，每股純益達 7.72 元。森鉅指出，去年營收大幅成長，主要是因市場美國市場復甦，帶動陸運需求強勁，且貨運業者增加資本支出，至於毛利率走高，則是受惠售價調整、智慧 AI 生產，及推升產能利用率。