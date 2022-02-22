華電網四大動能驅動轉型 今年有望雙位數成長

系統整合商華電網 (6163-TW) 去年營收寫下歷史佳績，今 (22) 日舉辦全新品牌轉型記者會，董事長陳國章表示，華電網未來將專注在 5G 資通訊、智慧應用、資安與多媒體四大領域發展，預期今年成長幅度可望維持雙位數，目標優於去年。

華電網去年營收 62 億元創歷史新高，年增 38.16%，公司表示，營運大幅成長歸功於數位轉型，除了優化內部流程，加上後疫情時代台商回流，5G 布局與智慧工廠需求都明顯提升。

展望今年，華電網預估，今年是多商機成長的階段，預估電信比重仍有 3、4 成，但企業、政府營收貢獻均將轉強，審慎看待今年營收繼續成長，今年毛利率也有成長空間。

接單狀況方面，華電網表示，除了電信商業務外，今年企業、政府是公司重要業務，現階段政府機構訂單大於企業，企業業務則以半導體廠為主。

華電網近年來持續深耕政府、企業市場，其中車聯網便是政府業務發展重點，如該公司長年與交通部合作，建置高速公路交通監控系統，目前負責全台 6 成交通控制系統。

企業端的部分，華電網則提供資通訊系統設備、軟體整合式系統服務，目前在資安上還規劃一條龍方案，提供顧問團隊協助企業通過國際標準化組織 (ISO) 標準、系統設備整合服務，以及員工資安訓練，創造業內獨有的商業模式。