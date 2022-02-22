〈俄烏衝突〉普丁承認烏東兩共和國獨立 美國祭出制裁

俄羅斯總統普丁承認烏東分離份子成立的兩個共和國，白宮在周一（21 日）晚間做出反擊，對這兩個地區祭出制裁措施，聯合國安理會也將舉行緊急會議。

CNBC 報導，美國總統拜登簽署一項行政命令，「禁止美國人在所謂的頓涅茨克人民共和國（Donetsk）和盧甘斯克人民共和國（ Luhansk）進行新的投資、貿易及融資活動。」

白宮新聞秘書莎琪表示，國務院與財政部將發布更多拜登政府行動的細節。

普丁在周一晚間長達一小時的電視演說中承認頓巴斯（Donbas）分離地區獨立。拜登政府高階官員將這場演說形容為向俄國人民提出戰爭依據的演說。

彭博資訊報導，知情人士透露，美國政府正考慮將烏克蘭大使館遷出該國，且可能將大使館遷往波蘭。拜登政府並要求非必要大使館工作人員與美國公民離開烏克蘭。

聯合國安理會預定美東時間周一晚間 9 時（台北時間周二上午 10 時）舉行緊急會議，這場會議並非閉門會議，將允許人們聽取成員國討論。

專家表示，中國可能會在外交、經濟等層面支持俄國，使北京與西方國家的關係進一步惡化，但絕不會提供軍事支持。

中國人民大學國際關係學院教授時殷弘說，儘管中國和俄國已從「權益聯姻」發展為「準聯盟」，但中俄關係不是正式聯盟，不需要在對方面臨威脅時派出軍隊。

新加坡拉惹勒南國際學院副教授李明江也表示：「就像中國不指望俄羅斯在台灣問題上提供軍事幫助一樣，俄羅斯也不指望中國在烏克蘭問題上提供軍事幫助，而且也不需要這樣的幫助。」