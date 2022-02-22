阿里巴巴領跌 港股恒生科技指數盤中創歷史新低

烏克蘭危機升溫之際，新的監管擔憂再度出現，港股恒生科技周二 (22 日) 下跌逾 3%，創下 2020 年成立以來的新低紀錄。

恒生指數目前失守失守 24000 點，恒生科技指數邁向 3 連跌，有報導稱，當局已開始對其金融科技業務部門進行另一輪檢查後，阿里巴巴 (09988-HK)(BABA-US) 領跌。

美團 (03690-HK)、阿里巴巴對板塊拖累最大，兩支股票盤中跌幅均超 5%，阿里巴巴創下逾兩周盤中最大跌幅，美團連 3 日的累計跌幅已超過 20%。騰訊 (00700-HK) 也邁向 3 連跌。

在上周發改委等提出引導外賣平台紓困的消息後，美團股價因業績不確定性連續下挫。知情人士表示，中國要求金融機構和大型國企對螞蟻相關業務進行新一輪排查，則打壓了阿里巴巴。

GAM Investment Management 投資組合經理 Jane Shi Cortesi 表示，監管的重點如果要求大型網路公司承擔更多社會責任，它們的長期收益會受到多少影響，但現在還沒有足夠的細節來做出結論。

隨著北京的反壟斷運動進入第二個年頭，恒生指數從去年 2 月的峰值已經下跌一半以上。數據顯示，自去年 2 月的峰值以來，恆生科技指數的成分股合計損失了 1.6 兆美元。

受烏克蘭緊張局勢加劇的打壓，美國股指期貨、亞洲股市均走低，至亞股午盤，日股跌約 1.7%，陸股跌近 1.5%，但香港股市的跌幅仍然超過 3%。