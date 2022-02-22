香港抽驗進口冷凍肉品包裝 出現COVID-19病毒陽性反應

據《路透社》週二 (22 日) 報導，香港當局表示，自巴西進口的冷凍牛肉和波蘭進口的冷凍豬肉產品包裝上頭，於抽驗過程中驗出 COVID-19 病毒，將強化進口食品的查驗作業。

香港和中國大陸為防堵 COVID-19 疫情，都採取「動態清零」防疫政策。目前香港當局為了抑制新一波疫情而陷入苦戰，正進一步的加強警戒。

跨入 2022 年後，香港的單日新增確診急遽增加，於 2 月 21 日通報 7533 例的單日新增確診、創歷史新高，香港的檢驗、醫療、隔離系統都面臨崩潰。

香港食品安全當局表示，以船運方式自巴西運抵香港的約 1100 箱、總重 29 公噸的冷凍牛肉當中，在 36 個抽樣檢體當中，有 3 個檢體出現陽性反應。

另外，以船運方式自波蘭運抵香港的約 300 箱、總重約 7 公噸的冷凍豬皮當中，在 12 個抽樣檢體當中，有 1 個檢體出現陽性反應。

香港當局於週一 (21 日) 晚間發出聲明，內容提到他們已經命令進口業者銷毀同一批的牛肉和豬皮，今後也將強化類似進口產品的抽檢作業。

不過，當局也提到 COVID-19 的主要傳染途徑是「飛沫傳染」，病毒不會在食品或食品包裝物上繁殖，經由食物攝取途徑而導致人類染疫的可能性低。