網傳微博大舉裁員 公司回應：調整部分組織

網路傳出中國社群媒體微博 (09898-HK) 正大規模裁員的消息，對此微博表示，對部分組織進行調整，且核心事業仍在徵才。

第一財經報導，微博公關人員在周一（21 日）說：「年初對業務進行盤點，為加強優勢領域和業務聚焦，對部分組織進行調整。」近日有認證為微博員工的網友透露，微博正大舉裁員，已有員工被約談，甚至有人被要求主動離職。

微博表示，在此次調整中，優先為受影響員工安排調職，若發現無法為受影響員工找到適合職位，才會協商解除勞動關係，按法律規定進行經濟補償。微博並說，多個核心重點事業正常徵才，「不存在裁員一說」。

不過，微博公關人員並未透露此次調整涉及多少員工，以及正與多少員工協商解除勞動關係。

微博在 2009 年 8 月上線，2014 年 4 月赴美國那斯達克上市，2021 年 12 月 8 日回香港二次上市。

作為一家社群媒體，用戶活躍度是其關鍵指標。2018 年 - 2020 年每年的 12 月份，以及 2021 年 9 月，微博月活躍用戶分別為 4.62 億、5.16 億、5.21 億以及 5.73 億；平均日活躍用戶分別為 2 億、2.22 億、2.25 億以及 2.48 億。平均日活躍用戶占月活躍用戶的比率一直維持在 43%。

微博的財報數據顯示，2018 年 - 2020 年以及 2021 年上半年，微博的營收分別為 17.185 億、17.669 億、16.899 億及 10.334 億美元，凈利分別為 5.718 億、4.947 億、3.134 億及 1.308 億美元。