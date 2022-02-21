美前國務卿龐培歐3月訪台 將會見蔡總統

外交部今 (21) 日表示，美國前國務卿龐培歐 (Mike Pompeo) 伉儷將於 3 月 2 日至 5 日訪問台灣，期間將晉見蔡英文總統，接受副總統賴清德款宴，並拜會立法院長游錫堃、外交部長吳釗燮等官員。此次龐培歐訪台，將比照既有外交泡泡進行。

外交部指出，龐培歐應遠景基金會邀請於 3 月 4 日出席演講活動，也將與國內政、商、學等各界人士交流互動，強化台美間的緊密友好關係。外交部表示，誠摯歡迎龐培歐前國務卿伉儷訪問團的來訪。

外交部表示，龐培歐是台灣長期堅定的友人，任內對推動台美關係貢獻卓著，包括促成川普政府多次對台軍售、解密美國對台灣的「六項保證」相關文件、進一步強化對台灣的安全承諾、宣布撤銷不合時宜的台美交往限制等。

此外，在龐培歐任內，台美也新創立多項雙邊機制，如台美印太民主治理諮商、台美經濟繁榮夥伴對話、台美教育倡議、簽署台美科學及技術合作協定等，使台灣與美國在各領域的全球夥伴關係得以更加深化。龐培歐卸任國務卿後，仍經常公開為台灣發聲，力挺台灣的自由與民主。

龐培歐政治經歷豐富，曾於 2018 年 4 月至 2021 年 1 月間擔任美國國務卿，也曾任中央情報局局長及聯邦眾議員等要職。外交部強調，龐培歐來訪充分展現美國兩黨一致對台灣堅若磐石的支持，以及台美全方位夥伴關係的緊密友好。

對於龐培歐入境台灣檢疫模式，疫情指揮官陳時中說明，將比照既有外交泡泡進行，入境檢疫模式都是依據來訪時間長短訂定，外交部對於外交泡泡經驗充分，全權交由主責部門來安排。