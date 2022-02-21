〈工具機聯展〉接單旺 上銀、大銀今年營收與獲利看增雙位數

上銀 (2049-TW) 受惠歐洲、日韓與中國等地需求回溫，董事長卓文恒表示，上半年業績可望優於去年同期，全年營收、獲利也可望達雙位數成長；上銀集團旗下大銀 (4576-TW) 在半導體需求暢旺下，今年營收、獲利也有雙位數增幅，續創新高。

上銀董事長卓文恒指出，目前訂單已看到今年中，其中螺桿接單能見度 4-4.5 個月，線性滑軌 3-3.5 個月，晶圓機器人約 3 個月。

從各市場來看，卓文恒表示，歐洲隨著疫情逐漸緩解，需求暢旺，日本、韓國業績也不錯，來自中國的半導體、新能源、智慧高階需求也很熱絡。

上銀耕耘電動車領域多年，產品車用滾珠螺桿可應用在轉向、煞車、懸吊及變速箱系統，卓文恒表示，最快年底到明年初開始小量生產出貨，量產後，每項系統的車用滾珠螺桿年出貨規模將達 40-50 萬支。

上銀今年資本支出預估約 30 億元，較去年的 20 億元增加超過 33%，將啟動台中工業區兩座工廠新建及改建，及雲科三廠與大埔美二期廠擴建計畫，共將在 4 座國內廠區啟動擴建或改建。

海外廠方面，義大利廠預計今年 4、5 月動工，最快 2023 年中完工；日本神戶新廠預計年底開始裝修，明年陸續導入機台，2023 年完工投產；印度廠還在評估規劃中。

上銀集團旗下大銀副總經理游凱勝指出，半導體及自動化產業需求持續成長，其中奈米級定位平台訂單至少看到第三季，客戶憂心搶不到產能，提早下單，部分半導體客戶訂單甚至看到第四季，並看好今年營收、獲利可望同步雙位數成長。