〈工具機聯展〉羅昇展示七大類產品 攻高階智慧製造

佳世達 (2357-TW) 旗下羅昇 (8374-TW) 參加「TIMTOS x TMTS2022」工具機聯展，展出七大類別產品，涵蓋智慧工廠的設備和關鍵零組件；羅昇表示，目標未來逐步從單品元件銷售邁向高階的智慧製造領域，並開發半導體、能源等跨領域新應用市場。

羅昇總經理李長堅指出，疫情改變人們的經濟、工作與生活模式，企業也面臨疫情中缺工、缺人力的情況，開始意識到數位轉型的重要性，自動化元件、機械手臂和相關工具機零件的需求大幅提升。

羅昇此次以「智慧機械資料蒐集及整合」為主題，結合母公司友通 (2397-TW) 的工業電腦，及合作夥伴台達電 (2308-TW) 工業圖控系統和松下網路 AI 攝影機等知名廠牌的軟硬體設備，展示全方位解決方案。

另外，羅昇也展出各式智慧機械展品，依過往經驗及客戶需求彙整，將主要產品分為變頻、伺服、感測、控制、運動控制、機械元件、流體等七大類別產品。

伺服和變頻方面，包括伺服壓床、伺服沖床等；控制方面，有 PLC(可程式控制器)、溫度控制器等；運動控制方面，有 Ewellix 升降柱搭配達明機器手臂，機械元件方面，包括高精密減速機、精密行星齒輪減速機等諸多自動化元件，囊括多元品牌且產品品項高達數十種。