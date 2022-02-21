〈工具機聯展〉首度以聯展登場 機械公會估潛在訂單上看17億美元

國內兩大工具機展首度攜手合作的「TIMTOS x TMTS 2022」工具機聯展，今 (21) 日在台北南港展覽館 1、2 館盛大登場；台灣機械公會理事長魏燦文預估，此次展會潛在訂單 12-17 億美元，期待開出紅盤。

魏燦文表示，雖預期無法像 2019 年台北國際工具機展創造 15-20 億美元商機，但仍會有不錯表現。

魏燦文指出，台灣工具機產業這兩年在疫情中，可說是完美演出絕地大反攻，去年工具機全年出口值 27.83 億美元，占全年出口排名第三、在機械產業產值中占比 8.4％，較去年同期增加 29.1％，可見台灣工具機產業在疫情下展現的韌性。

展望今年，魏燦文表示，廠商手中訂單正熱，若扣除運輸、缺料、匯率影響，預估今年工具機業出口值可望超過 30 億美元。

工具機公會理事長許文憲也說，隨著疫情流感化，商務活動將回到正軌，只要匯率、航運穩定，對今年出口樂觀，工具機成長動能依舊強勁。

TIMTOS x TMTS2022 聯展今日起至 26 日在台北南港展覽 1 館和 2 館登場，共 950 家廠商參展，也是今年全球首發的工具機展。此次展會聚焦「智慧製造」及「智慧關鍵零組件」兩大主題，展出內容囊括工業 4.0、智慧製造解決方案及工具機完整產業供應鏈。