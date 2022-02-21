俄烏情勢詭譎 官股終結連三賣再度進場穩盤

俄烏衝突未解拖累美股收黑，官股場邊待命，今 (21) 日再度進場買超近 30 億元，法人表示，一旦俄烏衝突情勢再度升溫，恐讓通膨壓力加劇，並進一步影響半導體供應鏈。

俄烏戰事詭譎，台股今天早盤一度下挫逾百點回測月線，但在鋼鐵、航運拉抬下指數跌幅收斂，終場小跌 10 點作收，而因應地緣政治風險與升息壓力，官股券商在連續三個交易日賣超後，再度進場穩盤，今天再度買超 30 億元。

安聯投信台股團隊表示，俄烏地緣政治風險後續發展仍應關注，一方面是若情勢升高可能加劇石油價格攀高，也會加重歐美通膨壓力；此外，烏克蘭為全球最大氖氣供應國，氖氣又是半導體晶面製程的關鍵原料，換言之，只要俄烏衝突風險也可能對半導體及記憶體供應帶來影響，例如加大拉貨力道與推升相關價格等。

在科技產業基本面，近期受到材料汙染影響，市場估計全球第一季記憶體供貨將有所減少，也因此讓近期記憶體報價預期紛紛上修，預料將進入正向報價循環。

安聯投信台股團隊指出，目前包括通膨、油價與地緣政治風險等持續干擾市場，但基本上科技產業當前狀況仍健康，只要未來地緣政治風險與相關雜音有望降溫，相信台股動向仍將重返基本面驅動的狀態。

PGIM 保德信高成長基金經理人葉獻文表示，非經濟因素引發的股市下跌多為短線，預估本次的地緣政治風險亦為如此，台股走勢重點仍須視台灣經濟成長、台股企業獲利表現，以及聯準會動向而定。

目前我經濟成長動能持續，包括 2021 年 GDP 創近 10 年新高，2022 年仍有望繳出 4% 成長率，另一方面，台股企業基本面即使在基期因素下仍持續看俏，台灣上市櫃公司合計 1 月營收 3.58 兆元，改寫同期新高。

葉獻文指出，就評價面而言，台股低本益比顯示台股股價仍具表現空間，此外，去年第四季的台股企業財報中，有高達八成的企業獲利皆高於預期，顯示企業獲利力仍然強勁，而科技股方面，在晶圓代工、電子組裝、網通、IC 設計產業前景持續樂觀的基調不變之下，預期全年電子產業獲利率有機會再較去年提升 13.31%。