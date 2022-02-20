俄烏戰雲密布 台股短線難逃震盪整理

俄烏戰雲密布繼續拖累美股，台股也跟著洗三溫暖，法人示警，第一季在地緣政治與聯準會升息等消息面干擾下，台股仍難逃波動，短線應會隨美股波動震盪整理。

俄烏戰爭訊息導致台股本週大起大落，18 日在力抗美股前一日下跌之下，加權指數開低走高，終場小跌 36.22 點，跌幅 - 0.2%，收在 18232.35 點，全週下跌 78.59 點，跌幅 - 0.43%，但從週 K 線角度來看，在指數開低走高帶動下，週線連二紅。

三大法人方面，受到外部雜音干擾，僅有投信法人力挺台股，外資與自營商則站在賣方，三大法人單週合計賣超金額 16.22 億元。

PGIM 保德信高成長基金經理人葉獻文認為，從歷史經驗來看，地緣政治風險對股市的影響多屬短線，上半年影響台股的重點仍在通膨與聯準會動向，而美國升息前震盪拉回走勢難免，也會牽動台股投資情緒。

葉獻文進一步指出，即將進入升息循環，恐將強化牽動短期台股的敏感神經，然而就過去 30 年共 4 次美國升息循環的歷史走勢分析，升息前所產生的短期股價震盪，不僅有利於提升台股評價面，也將為長期經濟擴張趨勢創造良好的進場時機。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏也認為，俄烏緊張情勢升溫，將讓石油價格攀高，也會加重歐美通膨壓力，加上烏克蘭為全球最大氖氣供應商，氖氣為半導體晶片製程關鍵原料，因此俄烏地緣政治風險後續若升溫也勢將影響半導體以及記憶體的供應。

廖哲宏表示，以過去一年多來為例，半導體供應不順，帶動多數晶片報價走揚，因此看待俄烏地緣政治風險變化，除了要持續關注油價及通膨走勢外，對於半導體及記憶體的供應情況也值得關注。

廖哲宏說，一旦緊張情勢進一步升溫，可能加大半導體以及記憶體的拉貨力道，甚至進一步推升相關價格。