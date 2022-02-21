美元走貶 俄烏衝突見外交解決希望 市場風險情緒提振

美元在亞市周一 (21 日) 午盤走弱，因美國總統拜登和俄羅斯總統普丁可能會晤，商討烏克蘭邊境緊張局勢的消息，支撐了風險情緒。

據法國表示，美國總統拜登和俄羅斯總統普京已原則上接受了法國所提舉行峰會的提議，為俄烏局勢留下外交解決空間，改變了當前市場情緒。

白宮在一份聲明中表示，拜登「原則上」接受了這次會議，但前提是「沒有發生入侵」，而克里姆林宮對此事暫時仍保持沉默。美元是上周烏克蘭邊境緊張局勢加劇的主要受益者之一，

至台北時間下午近 16:00，美元指數下跌 0.3% 至 95.745。歐元兌美元上漲 0.5% 至 1.1373，美元兌日圓跌 0.1% 至 114.96，回吐早盤漲幅。

對戰爭前景敏感的俄羅斯盧布走強，美元兌盧布下跌 0.9% 至 76.6073。

MUFG 貨幣分析師 Lee Hardman 指出，當前價格走勢反映了俄羅斯周末沒有入侵烏克蘭，以及美俄元首可能會晤的消息面，大多數金融資產類別，都感受到了危機可能走向緩和的希望。

北歐聯合銀行分析師在一份報告中表示，地緣政治已經成為人們關注的焦點，並給世界各地的投資者和人們帶來了擔憂。俄羅斯、烏克蘭危機仍在持續，不幸的是，目前還遠不能確定地緣政治風險已經達到頂峰。

巴克萊在報告中警告，市場可能會繼續追逐頭條新聞，而最終結果卻沒有任何明確性。