群創助抗疫 攜手奇美醫院開發疫苗劑量分裝機

面板大廠群創 (3481-TW) 攜手醫界共同抗疫，今 (9) 日宣布與奇美醫學中心共同合作開發智能疫苗劑量分裝機、BNT 疫苗瓶翻轉機等自動化設備，未來可望進一步協助疫苗注射站安全、快速完成相關作業。

群創總經理楊柱祥表示，全球疫情爆發以來，群創即肩負起企業社會責任，以自身面板產業專業，提供前線醫療人員高精密專業醫療面板，這次進一步以自動化技術能力，開發智能疫苗劑量分裝機、BNT 疫苗瓶翻轉機，提供醫護人員防疫科技協助，提升企業與醫療體系抗疫力量。

奇美醫學中心院長邱仲慶指出，輝瑞 (BNT) 是濃縮劑量疫苗，接種作業繁瑣複雜，考量疫苗抽取過程繁複，且不同種類疫苗抽取劑量也不同，因此，奇美醫學中心與群創共同研發兩款防疫自動化設備，預期將減輕護理師工作負荷及身心壓力，預期明 (10) 日正式啟用。

群創說明，智能疫苗劑量是由群創智能自動化開發總處進行設備設計製作，奇美醫學中心提供測試物件、抽取相關經驗，將過往疫苗分劑 (針) 人工作業優化為自動化作業流程。

另一方面，群創表示，開發團隊也觀察到 BNT 疫苗稀釋製程，需由人員進行各 10 次翻轉作業，為減輕醫療人員重複性作業、避免手腕職業傷害，研發出 BNT 疫苗瓶翻轉機，規劃未來將再發展至其他臨床相關應用。