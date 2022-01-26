〈群創衝智慧顯示〉今年營運審慎樂觀 首季產能稼動率將維持高檔

面板大廠群創 (3481-TW) 董事長洪進揚、總經理楊柱祥今 (26) 日共同出席北捷活動，會後面對媒體詢問今年景氣展望，雙雙給予「審慎樂觀」看法，並透露首季產線除例行性歲修外，整體稼動率仍將維持高檔。

洪進揚表示，雖然預期今年產業不會像去年一樣，出現突發性需求成長，但在去年營運基礎上，仍正向、審慎樂觀看待今年狀況，且群創近年不追求大批量標準品生產，轉攻高附加價值產品比重策略也浮現，可望減緩受面板價格影響。

楊柱祥說，新年開春，客戶也仍在統計今年各國需求狀況，將密切關注國際局勢發展，動態調整營運，認為群創將能「關關難過、關關過」。

產能利用率方面，楊柱祥指出，每年歲修都會配合台電供電進行，不過除了歲修，今年首季產能稼動率可望維持高檔，過年期間工廠也將維持輪班模式。

隨著韓廠退出 LCD 生產，楊柱祥樂觀看待，因市場將趨向寡占，在剛性需求支撐、供應商減少、價格穩定下，產業可望擺脫供需失衡、跳脫景氣循環，群創也將持續朝價值轉型、軟硬整合轉型，提升企業顯示器價值。

媒體也關心升息、通膨議題，洪進揚回應，升息對資金會造成一定程度影響，但各主要國家都很關心，因此應該不會有大資金退場發生，整體市場還是健康，也認為通膨將隨供應鏈恢復、疫情平穩下緩和，各公司也都有完整準備。