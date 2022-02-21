〈國泰金經濟調查〉物價直直漲 民眾荷包壓力指數創10年新高

物價直直漲，通膨巨獸蠢動，國泰金 (2882-TW) 今 (21) 日發布 2 月國民經濟信心調查結果顯示，民眾物價上漲感受指數走升至 91.9 ，高於 1 月的 91.1，為 2012 年 6 月以來、近 10 年新高。

國泰金表示，國發會最新公布的 12 月景氣對策信號維持黃紅燈，領先指標微幅下降，同步指標則上揚；本月調查顯示，本土確診病例增加且國際地緣政治風險升溫，景氣展望指數從 1 月的 17.5 大舉下降至 2.8，現況指數也由 26.6 走低至 2.3 ；民眾薪資上漲預期指數從 16.2 走降至 9.2，大額消費意願指數亦下滑至 0.6 ，遠低於 1 月的 11，只有賣房意願指數比 1 月的 - 3 微降至 - 3.1，顯示近期國內確診病例增加開始對民眾的大額消費意願產生負面影響，但房市榮景讓民眾賣房意願仍維持高檔。

國泰金指出，超過八成民眾預期 2022 年經濟成長在 2% 以上，56% 則認為通膨高於 2%，對此，國泰金指出，主計總處估計 2022 年經濟成長 4.15%，本月調查結果顯示，民眾對於 2022 年台灣經濟成長率的平均預期值為 3.38%，低於 1 月的 3.44%，82% 民眾認為 2022 年經濟成長率會達到 2% 以上；民眾對於 2022 年平均通膨預期值為 2.20%，低於 1 月的 2.24%，預期 2022 年通貨膨脹率高於 2% 的民眾比例為 56%，然民眾物價上漲感受指數走升至 91.9 高於 1 月的 91.1，為 2012 年 6 月以來、創近 10 年新高。