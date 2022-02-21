鋼鐵軍團撐盤、電子跌幅收斂 台股小跌10點收18221點守穩月線

俄烏緊張情勢再度緩解，美俄有望舉行元首峰會，帶動美股期指翻揚，台股今 (21) 日開盤一度跌逾百點，隨後跌幅也逐漸收斂，鋼鐵等傳產股扮演撐盤要角，加上電子股回穩，終場指數小跌 10.86 點，收在 18221.49 點，站穩月線，成交值 2928.47 億元。

櫃買指數終場小跌 0.12%，收在 220.91 點，成交值 585.57 億元。上市櫃成交值合計 3514.04 億元。

台積電今天持續壓盤，一路在盤下震盪，終場跌 0.78%，收 632 元；不過，聯發科、聯電、鴻海、日月光投控、國巨等重量級電子股，中場陸續翻紅；友達收盤勁揚逾 3%；大立光、矽力 - KY、南亞科、欣興等指標股則震盪走跌。

中鋼 3 月內銷盤價全面調漲，中鴻同步跟進，漲幅甚至高於中鋼，帶動鋼鐵大軍今天股價，中鋼勁揚逾 2%，中鴻大漲逾 7%，其他包括海光、彰源、新鋼、威致、聚亨、運錩均亮燈漲停，燁輝、燁興、春源、大成鋼等漲勢也相當凌厲。

線束廠鴻碩受惠美系電動車拉貨，1 月營收創新高，股價連日走揚，今天強勢翻紅，並再度噴出漲停，達 66.1 元，創逾 5 個月新高，其他台廠供應鏈包括健和興、智伸科、聯嘉、TPK-KY 等，也都在盤上表現。

運輸類股資金輪動，航空雙雄遭列注意股，今天股價回檔重摔 7-8%，買盤除了追捧貨櫃三雄外，並持續湧入陸運族群，其中，榮運、中櫃、志信 3 檔連續 2 個交易日噴出漲停，啟動落後補漲行情，而建新國際、台驊投控、陸海等運輸股也有 2-3% 的漲幅。