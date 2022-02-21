〈焦點股〉陸運股落後補漲 3檔連噴2根漲停

運輸類股資金輪動，航空雙雄遭列注意股，今 (21) 日股價回檔重摔，買盤除了追捧貨櫃三雄外，並持續湧入陸運族群，其中，榮運 (2607-TW)、中櫃 (2613-TW)、志信 (2611-TW)3 檔連續 2 個交易日噴出漲停，啟動落後補漲行情。

榮運連續 2 天衝上漲停板，達 36.65 元，創近半年新高；中櫃同步亮燈漲停，達 29.3 元，站上半年線、年線，攀近 5 個月高點；志信衝上 21.9 元，挑戰收復年線。

榮運去年財報尚未揭曉，但前三季每股純益 (EPS) 累計 0.66 元，已賺贏 2020 全年的 0.64 元，加上榮運分別持有長榮 2.5 萬張、長榮航 4.9 萬張，物流中心預計第 2 季完工，盼爭取 IC 產業、物流與零售業等客戶，潛在利益可期。

中櫃去年前三季純益 1.15 億元，每股純益 0.85 元；志信去年前三季純益 2.64 億元，每股純益 1.54 元，較 2020 年轉盈，去年度財報可望大幅優於前一年度。

其他航運股方面，長榮、陽明盤中勁揚逾 3%，建新國際、四維航、台驊投控、陸海等，也有 3-4% 的漲幅，而連日飆漲的航空雙雄，今天遭遇賣壓，盤中重挫 6-7%。

