〈台股盤前〉地緣政治及金融不利因素影響大 台股靜等利空出盡

台北股市 21 日大盤以下跌 10.86 點或 0.06% 作收，加權股價收在 18221.49 點，成交值為 2975.87 億元，市場專家指出，在俄烏情勢惡化及美國 Fed 開會及升息在即同時，市場承受的賣壓沈重，現階段操作宜保守，最佳的預估在於這兩大不確定因素的利空出盡。

證券分析師黃漢成說，在各發行公司陸續發布 2021 年獲利的同時，現階段投資人宜依各公司過去的盈餘配發率為依據，留意股價在低位階的個股。

在美股昨夜休市的同時，因俄烏情勢惡化變數影響之下，歐股如德國股市、法國股市今晨收盤都下跌超過 2%，俄國股市下跌 13%，創 2008 年以來最大單日跌幅；而最新美股期指也下跌 1-2.74%，恐令亞洲股市出現龐大壓回的壓力。

雖然國內金控業發布最新調查的結果，投資人看好台北股市在 2022 年上半年集中市場加權股價指數會攀上 1 萬 9000 點，但黃漢成說，台股上攀 1 萬 9000 點後的後續力道才是重點。

就個股及基本面的消息來看，經濟部統計處 21 日公布 2022 年 1 月外銷訂單 588.7 億美元，月減 13.3%、年增 11.7%，為歷年同月新高，並連續 23 個月正成長。統計處指出，由於數位轉型及新興科技應用需求持續擴增，加上部分供應鏈缺料狀況緩解，以及國際原物料價格仍處高檔，致各大貨品接單皆為正成長。

按貨品別觀察，經濟部統計處指出，受惠 5G、高效能運算、車用電子等新興科技應用續增，加上筆電需求仍在，帶動相關供應鏈接單增加，支撐電子及資訊通信產品接單成長，1 月外銷訂單分別年增 13.5% 及 3.9%；光學器材因商用、工業控制等面板需求成長，加上背光模組接單續增，但面板價格續跌，抵銷部分增幅，1 月外銷訂單僅年增 0.4%。

光學元件廠大立光 (3008-TW) 21 日召開董事會，決議 2021 年下半年盈餘每股配現金股利 39 元，加計已配發的 2021 年上半年現金股利 31.156 元，合計去年盈餘每股配發 70.156 元，盈餘配發率 50.15%，創 12 年來新高。

大立光 2021 年全年財報，稅後純益為 186.71 億元，每股純益為 139.28 元。

中鋼 (2002-TW) 公告 1 月稅前盈餘 54 億元、年增 52%，為史上同期最高；基本面亮眼，加上俄羅斯、烏克蘭關係劍拔弩張，激勵鋼鐵等原物料價格走揚，法人預期，這一波漲勢將因全球需求擴大，持續向上。

瀚宇博 (5469-TW) 21 日公布 2021 年全年稅後純益 37.24 億元，創新高，年增 17.74%，每股純益達 7.05 元；瀚宇博轉投資的 PCB 相關事業中，僅軟板廠嘉聯益 (6153-TW) 去年虧損、稅後虧損 4.9 億元，每股虧損 0.88 元，其餘皆為獲利狀態。

瀚宇博 2021 年營收 570 億元，毛利率 19.71%，年減 1.28 個百分點，稅後純益 37.24 億元，創新高，年增 17.74%，每股純益達 7.05 元。