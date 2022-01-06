宏達電12月營收月增逾2成 單月、Q4、全年仍寫同期低

宏達電 (2498-TW) 雖然推出沉浸式 VR 眼鏡，但受到訂單遞延影響，加上手機產品銷售持續下滑，去年 12 月營收回升至 5.76 億元，月增 24.33%，寫全年第三高，但仍年減 6.35%，與去年第四季營收 13.89 億元、去年全年 52.53 億元續寫同期低。

宏達電去年第四季上市沉浸式 VR 眼鏡 HTC VIVE Flow ，單季營收 13.89 億元，季增 3.66%，寫全年最佳，但手機產品銷售下滑，仍年減 13.19%；去年全年營收 52.53 億元，年減 9.52%。

宏達電看好，隨著新品持續出貨，加上與中華電 (2412-TW) 合作購機方案，海外方面也預計從本季起陸續與歐洲、美國、日本、中國等電信商洽談合作、銷售，有望達成最熱銷的 VR 產品目標。

宏達電表示，持續積極拓展虛擬實境業務，繼日前與高雄市政府於高軟園區共同打造亞灣首座 5G XR O-RAN 實驗場後，近日雙方聯手舉辦開發者大會暨創新交流會，從 5G 應用商角度出發，分享 HTC 整合 VR 串流技術、5G 專網應用服務與虛擬智慧城市展場應用，吸引 30 多家創新業者齊聚交流，探索全新內容創作方式及應用開發。

此外，宏達電旗下 VIVE ORIGINALS 也推出全球首創音樂元宇宙 BEATDAY，結合容積攝影、區塊鏈與 XR 等新科技，推出行動版全息 MV，突破既有演出型態，將音樂影像體驗再進化。

宏達電在 2022 美國消費電子展發表全新產品和內容，包括以 5G 專網和邊緣計算的無線 VR 體驗、VIVE Focus 3 首個 inside-out 追蹤器 - VIVE 腕帶式追蹤器與 VIVE Flow 的醫療健康類新內容等。