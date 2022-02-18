1月投資型保單買氣腰斬 投保注意2件事

受到美國聯準會 (Fed) 加入升息議題影響，1 月資本市場出現亂流，連帶影響投資型保單買氣年減逾 5 成。近期台股重回萬八，有業者趁勢推出連結台股基金的類全委投資型保單，保險業者提出，投保須注意 2 件事。

據壽險公會統計，1 月投資型保單初年度保費（含負債項下收入）新台幣 531.52 億元，年減 1.4%，若不加計負債項下收入，更年減逾 5 成。

壽險公會說明，因去年初銷售多為附保證給付的投資型保單，該類商品的保險收入成分較高，為讓壽險業因應「美國保險監理官協會」附保證給付的投資型保險商品準備金計提方式變更，金管會去年指示，於去年底前完成該類商品有效契約變更作業，未完成的公司應於今年度起暫停銷售、直到變更完成。因此，投資型保險市場於暫停銷售期間，由負債成分較高的類全委保單取代，一來一往下，使 1 月份投資型新契約保費年減 53.3%。

無懼投資型保單買氣降溫，類權全委保單趨勢仍在，元大人壽於 2022 年再度推出類全委投資型保單新商品，本次推出的投資型新商品乃連結元大投信代操的投資帳戶，投資 ESG 永續經營標的聚焦於台股基金。

但元大人壽也提醒民眾若有購買的打算，必須注意 2 件事，第一，投保前應先釐清個人需求及風險承受度，詳閱保單相關資料或條款，了解保障內容、保費與相關費用成本後；第二，審慎評估委外代操的機構及連結之基金標的，才能為自己做最妥適的規畫。