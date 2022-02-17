〈焦點股〉解封股開趴 長榮航續創11年新高、5檔旅行社噴漲停

亞洲多國陸續開放邊境，中央疫情指揮官陳時中透露，為避免與其他國家相差太多，首波擬全面開放商務客入境，解封題材讓航空、觀光股再掀熱潮，長榮航 (2618-TW) 今 (17) 日強漲 9%，續創逾 11 年新高，華航 (2610-TW) 盤中勁揚 8%，旅行社股同步歡呼，鳳凰 (5706-TW)、雄獅 (2731-TW) 等五檔直奔漲停價。

日本宣布 3 月重啟國門，台灣民眾入境日本只需隔離 3 天，但日本旅客來台仍須遵照檢疫 10 天，陳時中表示，為了不讓台灣經濟與其他國家相差太多，勢必開放邊境，首波商務客入境擬不限人數，未來檢疫天數也可能再縮短，並強調下半年起國門非開不可，以免競爭力差人一大截。

隨著國際旅遊市場復甦露出曙光，市場買盤已提前押注航空雙雄，長榮近來漲勢不止，今天一舉衝上 34.5 元，為 2011 年 1 月中旬以來新高，午盤成交量已超越 50 萬張；自虎年開紅盤以來，長榮航股價已飆漲逾 4 成。

華航今天同獲買盤青睞，直接站上 30 元大關，最高來到 31.25 元，漲幅約 8%，隨著當沖客積極進場，交投熱絡，午盤成交量能突破 82 萬張，高居上市個股之冠；虎年開市以來，僅不到兩周的交易日，華航股價也大漲逾 3 成。

觀光族群今天同步慶賀，尤其是旅行社股終於一吐悶氣，鳳凰強勢翻紅攻上漲停，達 54.5 元，虎年開紅盤以來累計漲幅達 25%；雄獅也亮燈漲停，睽違近 1 年，再度站上百元大關，達 102.5 元，交投相當熱絡，近 2 周漲幅也有約 15%。

上櫃的旅行社股易飛網、山富、五福與接待陸客為主的寶德利，今天股價全都亮燈漲停，燦星旅也有 8% 以上的漲幅，此外，飯店股夏都同步衝上漲停板，晶華、六福、華園等多檔漲勢也相當凌厲。