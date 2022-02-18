17LIVE強化資源整合 下月起合併MeMe台灣

直播平台 17LIVE 集團今 (18) 日宣布，為強化集團資源整合、發揮市場營運綜效，自今年 3 月 1 日起，將把 MeMe 直播台灣區正式與 17LIVE 台灣區合併，17LIVE 解釋，2020 年 MeMe 直播加入後，推升整體集團在亞洲直播市場市占率高達 6 成，但為避免匆促合併造成影響，故先讓 MeMe 直播暫時保持營運獨立。

17LIVE 表示，這次合併預期將放大雙平台資源、創新能量，達到 1+1>2 綜效，不僅擴大 17LIVE 整體運營與市場能量，也讓 MeMe 直播華語區的主播與用戶擁有更豐富的使用者體驗、多元內容。

17LIVE 補充，MeMe 直播加入集團兩年來，維持營運獨立，並調整運營體質，隨著兩個平台團隊、營運發展成熟、穩健下，認為此時進行合併將產生最大效益，不過，印度地區 MeMe App 因地域獨特性，未來仍將保持獨立營運，由台灣暨東南亞區執行長練建麟兼管。

17LIVE 進一步表示，隨著兩個直播平台合併，17LIVE 將承接 MeMe 運營團隊、台灣區主播與用戶，MeMe 直播台灣區員工則依據其目前職務內容、尊重同事意願下，全數併入 17LIVE 營運團隊，現有經紀公司、主播合作、用戶權益等相關事宜也已同步進行中。