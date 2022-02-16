台灣之星999元5G吃到飽方案將退場 資費門檻調高至1199元

台灣之星將併入台灣大 (3045-TW)，資費也跟著調整，台灣之星月租 999 元 5G 吃到飽方案，申辦期限至 2 月 28 日，對此，台灣之星回應，該方案為搭配購機合約，後續最低資費門檻將調高至 1199 元，不過單門號方案仍有 999 元 5G 吃到飽資費。

台灣之星的搭配購機 5G 吃到飽資費，是終身 4G 不限速吃到飽 799 元，加上用到 5G 才付錢，最高 200 元，也是目前業界最低的 5G 資費方案。

台灣之星強調，購機 999 元 5G 吃到飽資費，申辦日期截至 2 月底，後續購機 5G 吃到飽方案，最低門檻將提高至 1199 元，也就是 4G 不限速吃到飽 999 元，加上最高 200 元 5G 資費。

不過，單門號資費方案仍有提供 999 元資費方案，除了 5G 網路吃到飽外，熱點分享量 20GB，到量網速降至 10Mbps；國內網內互打免費，網外則送 120 分鐘。

台灣大去年底宣布併購台灣之星，攜手共組 5G 台灣隊，業者認為，台灣電信業回歸大者恆大格局，重回「電信三雄」時期，此外，電信商經歷 4G 低價競爭後，隨著 5G 開台帶動 ARPU(使用者平均收入) 提升，加上業界策略結盟，資費門檻提高下，擺脫低資費時代。