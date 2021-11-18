〈永昕展望〉二廠明年首季投產 總產量擴增4倍 日本客戶簽長約包產能

永昕 (4726-TW) 二廠即將在明年 1 月中旬啟用，總產能將提升 4 倍，據了解，日本客戶看好開發中的抗體藥物未來市場潛在商機，擬與永昕簽長約並包下二廠產能，對此，董事長林榮錦證實，雙方確實有共識，預期明年產能即可達滿載。

永昕二廠初步規劃以生產抗體與蛋白質藥物為主，產能約 40-60 批，預計總年產能最大來到 100-120 批，將會是現有產能的 4 倍，林榮錦看好，二廠啟用後，預計一年內產能即可達到滿載。

總經理陳佩君說明，日本客戶至少有 3-5 個案子正在洽談新廠產能，包括即將上市及尚在臨床階段的藥物，預期日本客戶先花半年至 1 年的時間進行技術轉移，再逐步放大藥物生產規模。

永昕二廠已進入最後收尾階段，同時進行機器驗證等程序，預計明年第一季前取得廠區登記證，2023 年前則會陸續通過美國 FDA、歐盟 EMA 及日本 PMDA 等查廠認證，廠區將進一步提升至國際等級。

永昕自今年上半年開始，轉型 CDMO(委託開發暨製造服務) 效益逐步顯現，尤其亞洲客戶比重攀升至 9 成，包括新增日本、台灣、新加坡等，同時逐步擴大歐美市場，預期在客戶積極搶產能下，2023 年營收將會以倍數增長。

除了抗體與蛋白質藥物產線外，永昕二廠將打造兩條哺乳細胞類產線，產能隨著品項量產需求逐步提升，初期產能約 4000 公升，最高產能上看 1.2 萬公升，充填線則較一廠的 10 批，擴增至 120 批。