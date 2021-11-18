〈永昕展望〉完成mRNA、ADC技術開發 明年啟動接單

永昕 (4726-TW) 未來研發重心將擺在 mRNA、細胞治療與 ADC(生物新藥抗體偶聯藥物)，董事長林榮錦表示，mRNA 與 ADC 為未來生技產業趨勢，公司已完成兩項技術開發，預計明年開始接單。

永昕位於新竹的三個廠區，最快 2024 年前全數到位，目前一廠已完成擴產、二廠明年投產貢獻、三廠也即將動工。林榮錦指出，ADC 有細胞毒性，屬於高門檻技術，必須加快卡位代工位置，該技術已在實驗室完成技術開發，今年陸續有客戶洽談生產。

永昕三廠目前已在設計建案，預計明年動工、2024-2025 年正式投產，初步規劃以兩棟大樓，分別建置 ADC 產線與充填線，以及細胞治療產線與充填線、微生物產線；mRNA 技術則會放在一廠生產。

據 GlobalData 與 BioMedTrack 資料顯示，ADC 抗體藥物 2019 年全球市場規模 27 億美元，隨著新品陸續核准上市，及擴充新適應症，預期 2026 年 ADC 藥品市場規模將達到 177 億美元，2020-2026 年複合年成長率 (CAGR) 將高達 28.6%。

總經理陳佩君坦言，藥物代工需求逐年擴大，但永昕產能逼近滿載，營收已達天花板，預計二、三廠陸續投產後，營收才會顯著放大，法人預期，永昕今、明年營收年增幅維持 20-30%，估 2023 年營收則倍數擴增。

林榮錦表示，永昕各藥品代工技術開發逐步完備，不過短期目標不在獲利，而是未來 5 年有正向現金流。