〈航空業布局新機隊〉看好貨運成長趨勢 新航訂購7架A350F貨機

新加坡航空 (新航) 宣布，簽訂 7 架空中巴士 A350F 貨機的確定訂單和 5 架選擇權，以汰舊現有的 7 架波音 747-400F 貨機，預計於 2025 年第四季開始交機，成為第一家使用此新世代廣體貨機營運的航空公司，並看好，未來幾年貨運仍將維持成長趨勢。

新航表示，在執行相似的飛航任務時，A350F 的燃油消耗量相較於 747-400F 最多可減少 40%，可使新航每年的碳排放量減少近 40 萬噸。

過去幾年新航在電子商務、農產生鮮和醫藥品等關鍵領域加強貨運的運能，同時也以 THRUCOOL 冷鏈運輸、TRUFRESH 生鮮運輸、Parxl 電商貨品運送，有效提供顧客更優惠和更多元的服務選擇。

此次簽訂空巴 A350F 訂單，是以新航集團的整體訂單中的 15 架 A320neo 和 2 架 A350-900 客機交換，藉此強化貨運市場布局。

新加坡航空總裁吳俊鵬表示， A350F 加入後，將強化新航在貨運領域的運能，確保為未來幾年將出現的成長商機做好準備，除了可大幅提升營運效能，同時可減少燃油消耗。

據空巴預期，未來 20 年間，全球將需要約 39000 架新造客機和貨機，其中 15250 架將用於汰舊換新，惟目前全球商用飛機中，僅有約 13% 是最新一代飛機，估至 2040 年全球大部份商用飛機將是最新一代飛機。