布林肯：下周將與俄羅斯外長會面 盼避免俄烏戰爭

路透報導，美國國務卿布林肯 (Anthony Blinken) 周四 (17 日) 表示已接受俄羅斯邀約，下周和俄國外交部長拉夫羅夫 (Sergie Lavrov) 會面，前提是俄國未入侵烏克蘭。

布林肯在聯合國安理會上表示，他已致函拉夫羅夫，向對方提議下周在歐洲會談，討論可以化解危機、避免衝突的方法。

他說：「這場會議將在促使局勢降溫、達成互相理解脈絡下，促成主要國家領袖舉辦高峰會。」根據布林肯，此會議符合北約 - 俄羅斯委員會 (NATO-Russia Council) 和的歐洲安全保障機構常設理事會 (OSCE Permanent Council) 的架構。

布林肯修改行程，以便周四飛往紐約在安理會發表演說，希望俄羅斯立即減緩烏克蘭邊境的緊張局勢，尋求外交對話途徑。

他說：「我明確一點說，今天來這裡不是為了發動戰爭，而是為了阻止一場戰爭。俄國若想證明沒有進犯烏克蘭的意圖，大可毫無保留向世界說清楚，讓部隊、坦克和飛機返回駐地，並把外交官員送到談判桌上。」

烏東地區周四傳出衝突，美國和北約都表示俄羅斯並未撤軍，美國認為有理由相信俄羅斯正在編造藉口入侵烏克蘭，「未來幾天內」就會行動。俄羅斯則強硬回擊，表示部分軍隊已經撤離，俄國準備好與西方國家談判，並指控美國試圖讓情勢升高。