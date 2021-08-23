房地合一稅2.0上路滿月 重稅交易案比重近4成

房地合一稅 2.0 自 7 月上路已滿月餘，立法院財委會今 (23) 日前往財政部考察「打炒房措施執行成效」，根據財政部統計，7 月適用稅率 45%、35% 稅率的短期交易合計約 4 成，比重較今年上半年明顯提升。

從財政部公布的數據來看，今年上半年適用稅率 45% 與 35% 的短期交易，其中 45% 稅率交易案件比率約 11.97%，35% 稅率的比重則有 7.01%，合計兩者交易比重約 19%，不到 2 成。

而 7 月房地合一稅 2.0 實施後，適用 45% 稅率交易比重攀升至 23.49%，適用 35% 稅率比重也提高至 16.45%，兩者交易比重合計共 39.94%，將近 4 成。

財政部賦稅署署長許慈美指出，上半年每個月平均約有 6491 件的交易適用房地合一稅，到了 7 月適用房地和合一稅的交易案件已降至 3835 件，減幅約 4 成，顯示打擊短線炒房措施成效逐漸顯現。

不過仍有與會立委認為，房市交易仍有一定熱度，房價仍處於高檔階段，建議應進一步持續稅制改革，例如加強囤房稅並興建社會住宅等。

對於立委意見，財政部次長李慶華則說，房價問題無法單靠稅制解決，房地合一稅 2.0 已能抑制短期投機炒作；她並強調，目前稅制已有囤房稅機制，也積極督促地方政府應對多房持有者實施更高的稅差別率。