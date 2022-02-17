〈台股盤後〉觀光熱電子冷 終場小漲37點收18268點

台股今 (17) 日在觀光股喊衝帶領下，一度漲近百點，但因電子股成交量降至 5 成，加上缺乏權值股表態力挺，俄烏情勢升溫，大盤指數開低震盪走高，終場上漲 37.1 點，收 18268.57 點，成交量回升至 3043.33 億元。

台股今日早盤在觀光股領軍下，盤中漲近百點升至 18330 點，惟大型權值股包括台積電 (2330-TW)、聯電 (2303-TW)、聯發科 (2454-TW)、鴻海 (2317-TW) 股價表現相對疲乏，拖累盤勢，午盤因美國期貨盤走跌，台股隨亞股漲幅收斂朝平盤靠攏。

本土疫情趨緩，指揮中心計畫鬆綁入境檢疫，邊境解封題材炒熱觀光類股翻揚，成為今天大盤新亮點，包括飯店、娛樂、旅行社等類股全都是買盤追捧標的，成交量增至 2 成以上，成為資金追捧新標的。

其中鳳凰 (5706-TW) 盤中直奔漲停關門，股價收在 54.5 元，雄獅 (2731-TW) 同樣在買單簇擁下攻上漲停收在 102.5 元，夏都 (2722-TW) 同樣強漲逾 9% 距離漲停僅一步之遙，晶華 (2707-TW) 同樣有 8% 以上的漲幅，其他像是六福 (2705-TW)、華園 (2702-TW)、寒舍 (2739-TW)、新天地 (8940-TW) 等也有 3% 以上漲幅。

航運股同樣受惠解封議題，航空雙雄長榮航 (2618-TW) 收在漲停價 34.8 元，華航 (2610-TW) 大漲逾 7% 收在 31 元；貨櫃三雄表現相對疲弱，萬海 (2615-TW)、長榮 (2603-TW) 與陽明 (2609-TW) 在平盤附近震盪作收。

權值股王台積電今天股價相對無力，早盤以 644 元開出後，持續在平盤附近整理，終場下跌 1 元，收在 645 元；聯發科、聯電同樣因市場缺乏追價意願拉抬，終場以平盤作收。

金融股在升息議題加持下，推升部分個股表現，台企銀 (2834-TW) 帶量攻高，大漲逾 2.5%，股價重回波段高點，終場收在 11.5 元，上海商銀 (5876-TW) 也有 1% 以上漲幅，其他包括第一金 (2892-TW)、中信金 (2891-TW)、開發金同樣是買盤敲進重點，推升股價走揚。

法人指出，俄烏情勢仍有變數，不過美國升息議題影響有淡化跡象，後續盤勢走向仍待觀察，預期在國際地緣政治與通膨壓力蠢動下，台股仍將以箱型震盪整理為主，且月線下彎缺乏支撐力道，建議部分持股可逢高獲利了結，勿輕易追高。