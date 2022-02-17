〈台股盤中〉航運股高飛領軍一度漲百點 傳俄羅斯未撤軍 漲勢急速收斂

台股延續昨日反攻態勢，今 (17) 日在航運股帶頭領漲，電子、金融、傳產也各有指標股表態力挺下，加權指數早盤一度漲近百點，挑戰上周波段高點 18338 點，但午前傳出俄羅斯加派兵力、並未有撤軍跡象，美股道瓊期貨電子盤急速下挫，台亞股也湧現賣壓、漲幅快速收斂，今日預估量則約 2800 億元。

台積電今日漲多休息，午盤在平盤上下震盪，聯發科及鴻海表現也較為平淡，在三大權值熄火下，航運股帶頭領漲，航空雙雄最為強悍，長榮航一度直逼漲停、華航也大漲近 8%，貨櫃海運三雄長榮、萬海及陽明也均有 1-2% 之間的漲幅。

電子股方面，則由台達電及日月光投控領銜上攻，台達電漲 1.5%，日月光投控漲 2%，聯電也小漲；金融股則以富邦金、中信金為首上攻；傳產中的台塑四寶、中鋼等產業龍頭同步上漲。

其餘族群及個股表現，旅遊、餐飲股也受惠解封利多，跟進航空雙雄大漲，鳳凰、夏都、雄獅、易飛網、山富等連袂漲停，晶華也大漲 9%，六福、國賓等群起上攻。

另外，記憶體相關表現火熱，華邦電半根漲停、南亞科、旺宏漲 3-4%；散熱模組也普遍強勢，奇鋐亮燈漲停、泰碩大漲 6%、元山、力致也漲 2-3%，雙鴻也同步走揚。

高價股中，富邦媒跌深反彈漲 3%、旭隼漲 2%，亞德克 - KY 則大漲超過 5%，不過世芯 - KY 漲多拉回小跌 1%，瑞昱、聯詠等走勢也較弱。