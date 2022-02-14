指揮中心拍板 居家檢疫縮至10天 商務客入境也放寬

國內今 (14) 日新增 4 例 COVID-19 本土個案，疫情趨穩，行政院長蘇貞昌上午召開擴大防疫會議，指示就目前居家檢疫政策或商務人士入境等規範，研議是否進行合理的調整，對此，指揮中心宣布，縮短居家檢疫天數為 10 天，但以自宅或親友住所 1 人 1 戶為原則。

指揮中心指出，依據春節前後本土疫情趨勢、有效再生數 (Rt 值)、檢驗陽性率及不同 Omicron 基因序列的傳播鏈等疫情狀況統計，顯示春節期間本土疫情穩定可控。

考量 Omicron 有縮短潛伏期跡象，暴露病毒後 7 天及 10 天內發病者比率分別達 95% 及 99% 以上，且感染 Omicron 的住院率及死亡率較其他變異株低，在國內持續提升疫苗的基礎劑及追加劑接種率下，未來感染個案仍將以無症狀或輕症居多。

指揮中心表示，參考鄰近的日本、韓國、香港及新加坡陸續縮短檢疫措施等因素，研擬未來入境居家檢疫政策方向為縮短居家檢疫天數為 10 天，並於檢疫期滿後進行 7 天自主健康管理。

指揮中心說明，須以自宅或親友住所 1 人 1 戶為原則。如家戶無法符合 1 人 1 戶檢疫條件者，須入住防疫旅館完成 10 天檢疫。

指揮中心同時放寬商務人士入境許可條件，並比照縮短檢疫；商務人士 PCR 檢測，入境時及檢疫期滿前 (第 10 天) 各 1 次，共計 2 次；至於家用快篩試劑快篩，須在檢疫第 3、5、7 天以及自主健康管理第 6-7 天，各執行 1 次快篩，共計 4 次。