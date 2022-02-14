北市明起微解封 影城、雙層巴士開放飲食

台北市長柯文哲今 (14) 日表示，觀察春節連假後一周，北市並無不明感染源，社區是乾淨的，因此宣布明 (15) 日起微解封，國高中職開放辦理跨縣市校外教學或畢業旅行，此外，電影院、雙層巴士也開放飲食。

柯文哲指出，Omicron 變異株潛伏期約 2 至 4 天，從 7 日開工觀察至今天，北市未新增不明來源確診個案，社區應該安全。

柯文哲表示，因為國、高中學生幾乎都已打過疫苗，所以開放跨縣市校外教學、畢旅，參加師生需接種 2 劑疫苗滿 14 天，未打疫苗者需有 3 天內快篩或 PCR 陰性證明，快篩劑費用由學校支出。

幼兒園與國小生，僅開放在北市內校外教學，跨縣市交流活動暫緩；學校場地租借方面，也只開放國中以上室內外場地，國小室內外維持暫停開放。

在停課標準方面，學校 1 人確診，全班停課 14 天；若不同班級的 2 人確診，全校停課 14 天，緊急狀況預防性停課 1 到 5 天，都會啟動線上教學。

此外，社會局與衛生局社區照顧據點可上課，有條件共餐，已打 2 劑疫苗長者可內用、未打疫苗的須外帶，服務人員應打滿疫苗，若經醫師評估不建議打，要每週篩檢 1 次。

2 月 15 日起，北市青發處、動物園、天文館、市立圖書館、兒童新樂園取消預約制及容留人數。

至於雙層巴士方面，柯文哲表示，由於行駛固定路線、乘客採預約制為特定對象、乘客一次上下車，應視同北市餐飲場所，所以開放飲食，不過，仍會採用疫苗通行證有條件開放顧客內用。