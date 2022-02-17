〈能源盤後〉俄恐未撤軍 原油走高 美天氣嚴寒 天然氣漲近10%

美官方公布上周國內原油庫存意外增加，但原油期貨價格周三 (16 日) 仍收高，係因儘管俄國前一日稱部分軍隊和裝備正返回基地，但北約秘書長表示，俄國仍持續在與烏克蘭相鄰邊境集結軍力。

與此同時，天然氣期貨價格大漲近 10%，係因天氣預報顯示美國氣溫轉低，提高了需求前景。

能源商品價格

3 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 1.59 美元或近 1.7%，收每桶 93.66 美元。

4 月交割的 Brent 原油期貨價格上升 1.53 美元或 1.6%，收每桶 94.81 美元。

最近月 WTI 和 Brent 周一均創下 2014 年 9 月 29 日以來最高收盤價。

3 月交割的天然氣期貨價格上漲 9.5%，收每百萬 Btu 4.717 美元。

3 月交割的汽油期貨價格上升 0.3%，收近每加侖 2.677 美元。

3 月交割的熱燃油期貨價格下跌近 0.1%，收每加侖 2.858 美元。

市場推動力

原油期貨價格周二大跌近 4%，係因俄國稱部分集結在烏俄邊境的軍隊已返回其基地，緩解了市場對俄國入侵烏克蘭的擔憂。周三俄國稱正在撤回更多軍隊，但北約 (NATO) 秘書長 Jens Stoltenberg 周三表示，兩國邊境沒有任何撤軍跡象，「相反地，俄國似乎還在持續集結軍隊。」他在布魯塞爾舉行的北約國防部長會議前說。

美國拜登總統周二表示，俄國撤軍尚未得到證實，入侵烏克蘭仍是明顯可能之舉。

Tyche 資本顧問公司管理成員 Tariq Zahir 表示，未來油價的驅動力仍將持續聚焦烏克蘭局勢。

「如果發生入侵，價格可能會大幅飆升，尤其是因為供應緊張，且我們即將談論需求更高的駕駛旺季。然而，若有證據表明俄國正從邊境撤軍，油價可能跌破 90 美元水準。」

與此同時，價格期貨集團高級市場分析師 Phil Flynn 表示，受美國天氣預報氣溫低於預期的提振，天然氣期貨價格上漲。俄烏局勢緊張也有「溢出效應」，因為這提高了美國天然氣出口增加的可能性。

供應報告

美國能源資訊署 (EIA) 周三公布，美國上周 (2/11 止) 原油庫存增加 110 萬桶。

根據標普全球普氏能源資訊 (S&P Global Platts) 的調查，分析師平均預期上周原油庫存下降 20 萬桶；API 周二公布上周原油庫存下降 110 萬桶。

EIA 數據也顯示，Nymex 交割樞紐庫欣原油減少 190 萬桶，而戰略石油儲備 (SPR) 下降 270 萬桶。

EIA 報告指出，上周汽油庫存下降 130 萬桶，蒸餾油庫存下降 160 萬桶。

根據標普全球普氏能源資訊 (S&P Global Platts) 的調查，分析師平均預期上周汽油庫存下降 90 萬桶、蒸餾油庫存下降 100 萬桶。