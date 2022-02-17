愛沙尼亞情報：俄羅斯可能對烏克蘭發動有限軍事攻擊

愛沙尼亞情報單位周三 (16 日) 表示，俄羅斯持續有軍隊朝烏克蘭邊境移動，可能發動「有限的」(limited) 軍事攻擊，美國和北約 (NATO) 也表示，俄羅斯仍持續在俄烏邊境增加兵力。

愛沙尼亞對外情報服務 (Estonian Foreign Intelligence Service) 的首長 Mikk Marran 向媒體發布此消息，他表示，可能發生的有限攻擊形式包括發動飛彈轟炸，以占領烏克蘭的「關鍵地帶」。

他說：「我們目前評估，俄羅斯可能避開有眾多人口的都市，因為這需要大量軍隊進入才能掌控情勢。但目前不清楚俄軍可能的途徑。」

Marran 說，俄羅斯也可能想辦法讓烏克蘭東部分離份子占領地區的戰況更激烈。他認為此情況發生的機率很高，如此一來，俄羅斯有理由否認，避免遭到西方國家制裁。

他表示，如果俄羅斯在烏克蘭的策略成功，波羅的海國家未來幾年的壓力將升高，畢竟戰爭已經成為俄國總統普丁最主要的政策工具。

俄羅斯周二表示已自烏克蘭邊境撤離部分軍力，但美國和北約都要求莫斯科當局拿出更多撤軍證據，並表示根據他們的觀察，跡象顯示俄羅斯有更多兵力正朝邊境移動，目前沒有看到情勢和緩的跡象。

美國國務卿布林肯 (Anthony Blinken) 表示，美國尚未看到俄軍從烏克蘭邊境明顯撤離的跡象，他重申，美國仍認為俄羅斯可能在任何時候進犯烏克蘭，包括本周。

烏克蘭總統澤倫斯基 (Volodymyr Zelenskiy) 和英國、波蘭等北約盟國，持續觀察俄軍動態，烏克蘭也持續進行軍事演習。

俄羅斯塔斯社 (TASS) 則在周三報導，俄軍在俄羅斯西部的兵力部署，將在未來三到四周恢復正常水準。