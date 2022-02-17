年度最大轉職潮 這3類搶手職缺加薪上看2成

年度最大轉職潮來臨，人力銀行今 (17) 日發布報告顯示，「求供比」創 3 年新高，平均每位求職者可分到 2.02 份工作，其中以營建及不動產業最缺工。工作雖好找，談加薪也有技巧，建議以 15% 為參考線，若屬工程研發、技術藍灰領、知識服務這三類搶手職缺，轉職加薪幅度可上看 2 成。

104 人力銀行發布虎年轉職調查報告，徵才的企業家數已突破 5 萬家，創史上新高，2 月工作數達 87.2 萬個，寫下單月新高，但求職者人數持平，使得虎年「求供比」攀上 3 年高峰，平均每位求職者可分到 2.02 份工作。

依產業來看，求供比前三高為建築營造及不動產業，平均可分到 12.25 份工作；其次為住宿／餐飲服務業，平均可分到 7.38 份工作；第三為批發／零售／傳直銷業，可分到 7.28 份工作。

104 人力銀行人資長暨整合招募服務處資深副總鍾文雄分析，受惠於房市熱潮，以及疫後內需產業持續復甦，相關產業有大量的人力需求，使得有意前往求供比前三高的產業者機會多，堪稱求職最容易。

(圖表：104 人力銀行提供)

至於轉職薪資多少才合理？104 人力銀行公共事務部協理張雅惠根據數據結果推演指出，15% 是中性的參考線，因企業認同職人薪水僅被低估 11%，企業願意加薪 10% 留才、願意加薪 12% 挖角，當企業加薪 13% 時、職人願意留下。

相對於主管職人自認年薪被低估 29%、非主管職認為被低估 25%，張雅惠提醒，勿以期待值漫天喊價，以免好工作離你而去；先參考職務的薪資水平和搶手程度，若屬五大搶手職務，維修／技術服務類人員、工程研發類人員、操作／技術類人員、軟體／工程類人員、醫療專業人員，轉職加薪幅度可擴大到 15-20%。

鍾文雄建議「先談本事、再談加薪」，不過，在有 51% 企業認同求職者面試可主動談薪下，職人仍可大膽談薪，他提醒，轉職不等於一定加薪，高達 57% 的職人認為，轉職年薪不一定要增加甚至可減少，留在原職者也有機會。