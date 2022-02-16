中國過氧化苯甲醯產品反傾銷案 經濟部認定對台產業造成損害

經濟部貿調會今 (16) 日召開第 97 次委員會議，針對中國產製進口過氧化苯甲醯產品課徵反傾銷稅案，進行產業損害調查結果審議，會中認定我國產業可能因停止課徵反傾銷稅，造成損害繼續或再發生，後續結果也將通知財政部，由該部提交關稅稅率審議小組審議。

貿調會表示，依產業損害調查顯示，自 2016 年 3 月 14 日起繼續對自中國產製進口的過氧化苯甲醯產品課徵反傾銷稅後，中國涉案貨物仍持續低價進口，導致國產品面臨低價競爭，為提升內銷量、市占率也只能減價因應，無法足額反映成本調整。

貿調會進一步指出，目前中國仍有大量的閒置產能必須積極找尋出口市場，台灣因地理位置鄰近且已有長期合作行銷通路，是中國優先選擇的外銷目標市場，若停止課徵反傾銷稅，中國極可能繼續以擴大價差或低價方式，大量出口涉案貨物至我國。

貿調會說，涉案貨物為供工業用含量純度為 70-80% 的過氧化苯甲醯 (簡稱 BPO) 產品，但不包含供食品用、試藥用、藥品用等用途者。

貿調會說明，此案源於財政部在 2010 年 5 月 20 日起對中國過氧化苯甲醯產品課徵反傾銷稅 5 年，稅率為 4.73-59.7%，經第 1 次落日調查後，自 2016 年 3 月 14 日起繼續課徵反傾銷稅 5 年，稅率為 2.35-26.67%。