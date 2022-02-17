移工留才久用方案拚4月底上路 移工、僑外生滿5年可申請永久居留

勞動部提出移工留才久用方案，讓在台優秀且成熟的技術人才能夠長留、為我國久用，行政院會今 (17) 日拍板通過，該方案針對在台工作滿 6 年以上的移工及取得台灣副學士僑外生，符合薪資、技術條件者，可從事中階技術人力，且工作滿 5 年可申請永久居留。蘇揆表示，希望能在 4 月底前正式上路。

蘇貞昌於院會中指出，台灣因應經濟需要開放移工進入，共同推動國家建設，已長達 30 年，目前移工在台灣的人數已近 70 萬人，為我國不可或缺的生產力，許多移工更成為中階人才。

蘇貞昌表示，現今中、高階人才養成不易，政府一方面要努力培育高階人才；另一方面也要留住各種人才，包括移工的中階人才，因為現在全世界都在延攬人才，尤其日本、韓國及新加坡等國，均提出許多優惠條件。

過去台灣受限於法令規定，移工工作達一定年限就必須離境，等於我們平白將訓練好的人才送往他國，變相協助其他國家訓練移工中階人才，相當不划算。另一方面，外籍學生遠道至我國學習、歷練，也深具認同感，並熟悉我國生活條件與文化。有鑑於此，政府應優化各種條件、提高各種誘因留住人才，共同為台灣建設、國家貢獻。

移工留才久用方案主要針對在台工作達 6 年以上的移工，以及透過我國教育所培養的僑外生，開放特定產業類別，例如製造業、營造業、農漁業、看護工及其他經指定的重點產業等，並明訂薪資與技術條件。

此方案同時規定名額比例上限，中階人力不超過移工核配比率的 25%，在確保國人就業的前提下，提高誘因，希望在最短時間內，能夠補充產業所需人力。依照方案規劃的留用目標人數，預計至 2030 年，資深移工及僑外生分別可達 8 萬人。

針對此方案相關配套措施與法規命令修正等部分，蘇揆責成勞動部等相關部會儘速進行盤點工作，希望能在今年 4 月底前上路。蘇揆進一步叮囑相關部會，務必加強與社會各界溝通，讓各界瞭解一項重大政策的精進是為了因應社會的需要、國家的進步，以及我國與世界競爭的需求。