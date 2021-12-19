變壓器產能滿載供不應求 亞力本季啟動擴廠

重電機大廠亞力 (1514-TW) 受惠科技大廠建廠、企業電力設備汰舊換新與台鐵老舊設備更新等需求，變壓器產能今年以來持續滿載，供不應求，訂單能見度已看到明年下半年，為因應客戶需求，本季在楊梅廠區啟動變壓器二廠擴建，預計明年下半年完工投產。

亞力指出，新廠除將供應科技大廠特殊變壓器外，由於國內許多民營、國營企業電力設備已數十年未更新，汰舊換新需求啟動，包括企業及台電電力設備汰舊換新、台鐵老舊線路更新等。

亞力以重電起家，初期主要著墨變壓器與配電盤，隨著產品發展成熟，跨入電力監控領域及軌道工業，近年也切入綠能、節能及智能產品領域，客戶包括台電、台鐵、高鐵等公用事業，及台積電 (2330-TW)、聯電 (2303-TW)、旺宏 (2337-TW)、美光等科技大廠。

在半導體大廠相繼啟動擴廠計畫下，亞力承接不少電力規劃訂單，帶動配電盤、變壓器等出貨持續增加。隨著大客戶持續建廠，明年配電盤、變壓器、不斷電系統等產品出貨動能續強。

另一方面，軌道工業基礎建設為政府前瞻計畫 2.0 中預算最高的項目、高達 2000 億元，亞力為最早進入相關領域的廠家，也積極搶食軌道建設新設或大量汰舊換新商機，包括台鐵號誌控制與監控系統、軌道用 O.C.S. 架空懸臂支持裝置及安裝工程，目前彰化段與宜蘭段、安坑輕軌等都在施工中。

從前三季產品營收占比來看，電力電子 / 通訊電源 22%，配電盤 27%，機電工程 17%，輸配電器材 17%，變壓器則為 11%；亞力目前在手訂單金額約 50 億元，以平均月營收約 5 億元計算，訂單能見度已達明年第四季初。

