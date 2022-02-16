〈納微法說〉供應商漲價+費用續增 今年仍陷虧損窘境

氮化鎵 (Gan) 功率 IC 龍頭納微半導體 (Navitas) (NVTS-US) 周二 (15 日) 公布 2021 會計年度第四季財報，執行長 Gene Sheridan 表示，今年營收仍將翻倍成長，不過，由於主要晶片生產廠商台積電 (2330-TW) 調漲代工費，加上今年費用水位仍較去年增加，今年營運預期仍會繼續虧損。

Sheridan 表示，第一季適逢傳統淡季，營收估將落在 600 萬至 700 萬美元，略低於上季，但第二季將開始出貨 Tier 1 客戶充電器產品，將顯著貢獻營收，第二季營收表現更好，估季增幅將超過 50%。

納微預計，隨著市面上愈來愈多廠商推出新的快充產品，今年營收將翻倍至 4800 萬美元，但受到供應商漲價影響，估今年毛利率恐降至 44%，低於去年的 45%，也低於上季法說預估的 50%，也代表受到供應商漲價影響，毛利率約減少 6 個百分點。

另一方面，納微去年第四季由於擴大資料中心、太陽能與電動車領域的發展，使得營業費用大幅飆升，納微表示，公司處在初期高速成長期，因此需要投入大量的研發資源，預估第一季營業費用預計將為 1300 萬美元，全年則估達 5800 萬美元，較去年增加。

不過，納微表示，未來 GaNSense 第四代技術推出後，將有效降低成本，預估 2023 年毛利率將回升至 55%。