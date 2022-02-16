GaN大廠納微去年營收730萬美元創新高 虧損持續擴大

氮化鎵 (Gan) 功率 IC 龍頭納微半導體 (Navitas) (NVTS-US) 周二 (15 日) 公布 2021 會計年度第四季財報，淨損 695.3 萬美元，較前年虧損擴大 58.2 萬美元，每股虧損 0.07 美元，全年淨損 2475.2 萬美元，較前年虧損擴大 691.1 萬美元，每股虧損 0.63 美元。

納微第四季 (non-GAAP) 營收 730 萬美元，創單季新高紀錄，季增 30%，年增 57.7%，毛利率 44.3%，季減 1.9 個百分點，年增 11.1 個百分點，營益率持續為負值，淨損 695.3 萬美元，較前年虧損擴大 58.2 萬美元，每股虧損 0.07 美元。

儘管納微第四季營收創下新高，但營業費用大幅增加，公司表示，為了擴大資料中心、太陽能與電動車的發展，研發費用增至 600 萬美元，年增 33%，導致整體營業虧損高達 690 萬美元。

納微去年營收 2373.6 萬美元，年增 100% ，毛利率 45.4%，年增 12.2 個百分點，營益率仍為負值；全年稅後淨損 2475.2 萬美元，虧損也較前年增加，每股虧損 0.63 美元。

雖然去年虧損持續擴大，不過納微執行長 Gene Sheridan 表示，展望今年第一季，納微表示，適逢傳統淡季，營收估將略低於上季，但第二季將開始出貨 Tier 1 客戶充電器產品，將顯著貢獻營收，第二季營收表現更好，估季增幅將超過 50%，在越來越多快充產品推出下，今年全年營收將再翻倍。

Sheridan 表示，由於晶圓生產供應商台積電 (2330-TW)(TSM-US) 調漲 20% 代工費，導致納微獲利有壓。

技術方面，Sheridan 認為，GaNSense 技術集合了對系統參數的即時、準確和快速感應，包括電流和溫度的感知，採用第三代 GaNSense 技術快充產品的客戶，包含聯想、小米、Vivo 等都已經量產，預計第二季將開始著手進行 GaNSense 第四代技術的開發。