【台股操盤人筆記】當真正的主角被忽略

加權股價指數近 6 個月價量表現：

（資料來源：Bloomberg, 截至 2022/02/16）

焦點訊息：

英特爾 (Intel) 宣布以每股 53 美元收購以色列高塔半導體(Tower Semiconductor)，以強化其晶圓代工業務佈局，開展 IDM 2.0 策略以滿足不斷成長的半導體需求。

國家通訊委員會 (NCC) 表示，行政院近期將公布低軌道衛星無線電頻率供應計畫，後續 NCC 會跟進發布相關辦理方法，並開始受理業者申請執照。目前低軌道衛星業者多為外商，需與台灣電信業者合作才能進入本國市場。

經理人觀點：

新年伊始，外資回頭參拜神山：

年初迄今，若論股市的耐震力，加權股價指數比那斯達克及費城半導體指數高出好幾個檔次，權重三成的護國神山當居首功。外資去 (2021) 年賣超神山達新台幣 2,200 餘億元，今年以來則耐人尋味的回補了 500 億元，我們也見到去年率先調降神山投資評等的華爾街巨擘修正了看法，轉投多方陣營。什麼樣的情境讓外資想法如此轉折？別忘了當下仍處於通膨高漲、聯準會急於回收過剩流動性，一個典型的科技股逆風期，外資不會不懂這些。

當真正的主角被忽略…：

單看年初以來加權指數的表現其實容易失真，因為店頭市場的跌幅貼近美國科技股 (仍相對抗跌)，彰顯這段期間中小型成長股相對於價值股的逆風，等著我們的就是程度不一的評價修正 (de-rating)。不過，本益比的修正之所以有趣，就在於它不會是只有「分子」在唱獨腳戲，甚至我們可以這麼說，真正的主角其實是「分母」：這是一個當市場驚恐之際，多數投資人會突然眼盲，就算主角仍在台上，也看不到的有趣存在。

高人一等的成長，就能逆勢突圍：

現在適逢美股第四季財報發布期，惟一波波的恐懼感蓋過了理應精彩萬分的企業獲利。不過，即便多數投資人已目不轉睛盯著通膨數據、每天「臆測」聯準會升息幾碼 2 個多月了，有一群 (少數) 投資人正開始把焦點從通膨移向「獲利成長性」。為什麼外資頂著逆風默默參拜神山？用簡單的一句話回應，就是有著 EPS 能見度與續航力佳的成長魅力。再看先前提及的 OTC 市場，年初迄今很多股票不論好壞都下修了一波，今明兩年 EPS 有著良好成長性，同時具備潛在上修空間的標的，都是低接買盤趁機撿便宜的好對象。成長股的逆風不足懼，前題是要找到具備高人一等的成長性及續航力的企業；一些公司去年普遍靠著「漲價」支撐獲利，當今年失去漲價條件，成長性無法高人一等，就該敬而遠之。

各期間績效表：（％）

資料來源：Lipper, 2022/01/31 上表之同業平均依序分別為 SITCA 台股一般股票型、科技股票型、中小股票型與價值股票型類別

野村台股五大王牌：

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