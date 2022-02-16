銀行AI理財再進化 幫找投資標的也幫管錢

通膨壓力、美國升息預期加大金融市場波動，投資難度也跟著大增，兆豐銀行看準智慧理財商機，推出全新推出機器人理財「幫我管錢」投資模組，透過 AI 自動化設計，提供投資人除投資理財外，還可藉由投資模組的機制來滿足生活開銷所需的費用。

兆豐銀行消金事業群副總經理陳昭蓉表示，在恐慌心理影響下，投資人可能受到市場波動或其他消息面干擾而改變投資操作，但這樣也容易變成「買在高點、賣在低點」。

陳昭蓉說，機器人理財可克服人性弱點，透過平台機制，根據投資人風險承受度挑出適合的投資組合，並提供客製化的理財建議。

兆豐銀行機器人理財新增的「幫我管錢」投資模組，可兼顧投資與日常生活費需求所規劃的自動化投資組合建議，除設定投資幣別、投資金額，及投資扣款帳戶等資料外，也要設定每月希望提領作為日常生活費的金額。

舉例來說，每月 26 號平台會根據投資人所設定的提領金額，計算出需贖回投資組合之建議比例，在符合一定條件下，平台將發送提領待確認通知，供投資人確認同意後就可執行贖回，並以部分贖回之款項作為日常生活費使用。

兆豐銀行表示，「機器人理財 e 把兆」現行有「我要投資」、「我要圓夢」、「我要退休」三種不同投資模組，其中有 92% 的投資人選擇「我要投資」模組，分析其中原因，對於時間資金有限的小資族來說，何時該停損或是獲利了結都是一門學問，對於想投資卻毫無頭緒的人來說，機器人理財規律投資就是相對理想的選擇。

根據兆豐銀行統計，「機器人理財 e 把兆」從 2020 年 1 月份推出以來已有上萬人參與，近一年客戶數成長近 1 倍，資產管理規模更是成長近 2 倍，顯見是相對受投資人青睞的理財方式。