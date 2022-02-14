分析師：世界邁向第三代科技 投資者應謹慎押注大型科技股

據報導，Macquarie Capital 全球和亞洲策略主管 Viktor Shvets 在接受採訪時表示，投資美國、中國網路科技巨頭的投資人應該謹慎，因為這些公司正面臨一系列的挑戰，並進入重要的升級階段，像是 Meta(FB-US) 等，恐淪為「夕陽股」。

Shvets 警告，當投資人在接觸臉書母公司 Meta 或是谷歌母公司 Alphabet(GOOGL-US) 等科技巨頭時，必須非常小心，他認為這些企業恐怕會是夕陽股，因為他們正遭受多項問題的困擾，包含規模經濟以及巨大的政治和社會壓力。

近年來，美國和中國的科技巨頭都面臨了監管壓力。美國總統拜登在去年簽署了一項新的行政命令，旨在打擊大型科技公司的壟斷行為。同時，騰訊、阿里巴巴 (BABA-US) 和滴滴 (DIDI-US) 等中國科技股遭到拋售，主因是來自中國當局的監管壓力。截至 2 月 11 日收盤，香港恆生科技指數已經較去年通下跌逾 40%。

「投資這些科技股巨頭必須要格外小心，但是對於其他科技股，可以發現許多獲利機會。」Viktor Shvets 說道。

Shvets 也指出，世界將從第二代科技過渡到第三代科技。而從過往的歷史經驗來看，只有一兩家公司真正能熬過轉型期，微軟 (MSFT-US) 就是唯一從第一代科技順利轉型到第二代科技的大型科技公司，幾乎沒有其他人業者能做到。

Shvets 表示，對於大型數位平台，主要的關鍵問題是哪家公司有最大的機會或可能性轉型。而現在，答案還不清楚。Shvets 沒有具體說明第三代科技轉型將帶來什麼，但近期與 Web 3.0，也就是次世代網路的討論持續增加。