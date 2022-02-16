權證投資人一定要了解的 權證投資人買進金額排行TOP5

持續受到俄烏局勢緊張影響，2/15(二) 台股開低震盪，早盤一度轉強上漲至最高 18,085.91 點，但由於午盤後賣壓沉重，終場台股加權指數下跌 45.86 點，收在 17,951.81 點，跌幅 0.25%。觀察 15 日權證市況的投資人買進金額排行，前五名皆是連結標的為 台積電 (2330-TW) 或 長榮 (2603-TW) 的認購權證。雖然台積電 15 日股價未能延續早盤走高氣勢，終場下跌 4 元，以 633 元作收，其認購權證－台積電群益 17 購 04 (054301) 仍最受到投資人資金青睞，以買進金額逾 1,019 萬元居冠。15 日股價小漲 1.54% 的長榮，其相關認購權證則位居榜單二至四名，包括 長榮群益 17 購 16 (061644)、長榮群益 18 購 14 (061645) 等。投資人若看好前述標的，推薦還可挑選 台積電群益 16 購 09 (056183)、台積電群益 17 購 12 (057013)、台積電群益 17 購 11 (057012)、長榮群益 18 購 16 (062255)、長榮群益 1A 購 01 (049511)、長榮群益 19 購 09 (062625) 等剩餘天期長且價內 5%~ 價外 20% 之認購權證進行布局，也提醒投資人權證須留意時間價值，且務必設定好停利停損點。

註：單位萬元；正數代表看多，負數代表看空。

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