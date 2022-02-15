傳蘋果將推2款平價螢幕新品 售價或較Pro Display XDR砍半

自 2016 年停產 27 英吋的 Thunderbolt 顯示器後，蘋果 (AAPL-US) 至今沒有再推出平價的顯示螢幕，但情況似乎有所轉變。科技媒體 MacRumors 報導稱，蘋果打算推出新一代平價顯示器，分為 24 英吋和 27 英吋兩種尺寸，售價或較當前的 Pro Display XDR 砍半，甚至不到 1000 美元。

目前蘋果的螢幕產品只有 5000 美元的 Pro Display XDR，但 MacRumors 引述彭博科技記者 Mark Gurma 說法稱，蘋果下一代 Thunderbolt 顯示螢幕正在研發當中，可望帶來以消費者為導向的低成本螢幕新品。

據了解，雖然下一代 Thunderbolt 定價低於 Pro Display XDR，但相較之下，其亮度和對比度也會比後者更低。

蘋果計畫發布 2 種尺寸的螢幕，可能是 24 英吋和 27 英吋，傳出南韓 LG 正在研發可供應給蘋果的新面板，尺寸分別為 24 英吋、27 英吋和 32 英吋，前兩種尺寸可能帶來新的低成本選擇，32 英吋面板則用來生產下一代 Pro Display XDR。

MacRumors 預計，下一代 Pro Display XDR 將承襲前一代的螢幕尺寸，即 32 英吋，並提供 6K 解析度，此外，傳出蘋果正在開發一項搭載 A13 晶片的外接顯示螢幕，下一代 Pro Display XDR 就可能使 用 Apple Silicon 晶片，更進階的 A14 或 A15 晶片也在蘋果考慮的選項中。

定價方面，下一代 Pro Display XDR 定價可能繼續維持在 5000 美元上下，有傳聞指出，另外 2 款以消費者為導向的顯示螢幕售價可能砍半至 2500 美元，24 英寸的螢幕有可能更便宜，或落在 Thunderbolt 的 999 美元左右。