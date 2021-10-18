中華電5G AR+AIoT應用導入長照系統 目標三年內供應8000床

中華電 (2412-TW) 今 (18) 日宣布，集團子公司中華系統整合與佐臻等公司，透過國發會 5G 高雄榮家智慧長照計畫，將 5G AR+AIoT 首次導入長照系統，預計明年底前建置完成，中華電董事長謝繼茂表示，預計三年內擴大至 16 所榮家、提供 8000 床智慧長照服務。

中華系統整合公司攜手佐臻、品臻、雲達、雲鼎、毅邦等研發團隊，以 5G 高雄榮家智慧長照計畫，爭取到國發會亞洲 • 矽谷 5G 計畫資源，提供全台首個利用 5G AIoT 智慧眼鏡及 AR 擴增實境的第一視角進行長照服務。

中華電表示，該計畫將協助岡山榮家導入 5G AIoT，並與高雄榮總進行 5G 遠距會診，提升榮家診療效率，讓高齡病患在不出門情況下，即可有醫療照護。

此外，中華電將建置 5G 企業專網、雲達 5G O-RAN 與 5G 智慧照護系統，並將應用於榮家數位轉型訊息整合平台、AR 智慧照護 / 緊急送院 / 遠距探病、智慧排班、AIoT 生命體徵自動上傳、AIoT 毫米波安全感測、3D 可視化病房監看等，預計明年第四季前完成系統驗證。

中華電進駐高雄亞洲新灣區 5G AIoT 創新園區，積極投入資通訊基礎設施、雲端機房、5G 網路建設、投入研發產品以及提供解決方案，並與雲端平台商、SI 系統整合商、終端設備商及垂直應用服務商等對接，將應用落地高雄。

謝繼茂表示，中華電自去年 5G 率先開台後，致力加速 5G 建設、發展 5G 企業專網及相關智慧應用。同時，身為高雄亞洲新灣區 5G AIoT 國際大聯盟創始成員之一，自今年 4 月進駐後，並於今日宣布 5G AIoT 智慧醫療正式落地。

謝繼茂指出，中華電信與中華系統整合公司，預計將 5G 智慧應用服務結合數位榮家轉型策略，提供高雄榮家 5G 行動化養護機構解決方案與數位轉型服務，並規劃三年內擴大至全台 16 所榮家，提供 8000 床智慧長照服務。