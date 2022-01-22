高端流感疫苗調整腳步 將引進韓國原液在台充填、申請藥證

高端疫苗 (6547-TW) 除了研發新冠疫苗、腸病毒 71 型疫苗外，流感疫苗也有新進展，與韓國廠商 GC Pharma 重新調整策略，由 GC Pharma 提供流感疫苗原液，高端負責充填分裝並向衛福部食藥署申請藥證審查 (NDA)。

高端解釋，原本規劃直接引進韓國 GC Pharma 流感疫苗成品來台，不過基於成本、產能利用率等商業考量，改由 GC Pharma 生產疫苗原液、高端竹北廠進行充填分裝與品管放行，並以高端自有品牌申請台灣藥證審查，待取得核准後，將可供應國內每年四價流感疫苗。

台灣四價流感疫苗以公費市場為主，每年採購數量約 630 萬劑、總預算金額約 15 億元，目前共有 3 家國內外供應商提供公費流感疫苗市場，另外，自費疫苗市場年需求量則落在 50-100 萬劑。

以去年台灣流感疫苗供應商來看，包括國際業者賽諾菲、葛蘭素史克，國內業者則為國光生及東洋，除了東洋的流感疫苗是唯一細胞培養疫苗，其餘皆為雞蛋培養疫苗。

高端與韓國 GC Pharma 合作的流感疫苗也是雞蛋培養疫苗，市場預期，待高端取得藥證後，未來將有 5 家疫苗廠分食台灣 15 億元大餅，市場競爭將更趨激烈。