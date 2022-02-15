〈ESG大趨勢〉信義房屋與星展銀簽訂永續連結貸款 房仲業首家

不讓科技、製造業專美於前，信義房屋 (9940-TW) 今 (15) 日宣布，與星展銀行（台灣）簽訂永續連結貸款，將以今年度永續報告書作為檢核基礎，只要達成溫室氣體減量等環境永續相關目標，即可適用利率減碼，這也是國內服務業、房仲業創舉。

信義房屋指出，科技、製造業為經濟發展帶來強大動能，但如何在製程中降低能源消耗、碳足跡及對環境的汙染，是 ESG 浪潮興起後最受重視的課題；有鑑於此，國內外許多銀行也開始推出「永續連結貸款」，以調降貸款利率的方式，助攻企業強化 ESG 作為。

繼國內台積電 (2330-TW)、緯創 (3231-TW) 陸續簽署，信義房屋也宣布與星展銀行（台灣）簽訂永續連結貸款，將以今年度永續報告書作為檢核基礎，只要達成溫室氣體減量等環境永續相關目標，即可適用利率減碼；這也是國內服務業、房仲業者創舉，透過綠色金融，往淨零排放的目標更進一步。

信義房屋指出，近年，國內外許多銀行開始推廣永續連結貸款，透過檢視企業的 ESG 評比或作為，只要能夠達到雙方協議的目標，例如降低溫室氣體排放、增加使用再生能源、減少水資源使用、符合外部 ESG 評比等，銀行就會給予優惠貸款利率，鼓勵企業在追求利潤的同時，也必須兼顧環境、社會、公司治理等 ESG 面向，維護各利害關係人的權益。

而相較科技及製造業，服務業對環境帶來的衝擊雖然較小，台灣仍不乏業者積極強化環境永續作為，信義房屋更是今年率先成為響應永續連結貸款的房仲業者，星展銀行（台灣）指出，永續發展為星展銀行的策略重點，期望與客戶一同發揮更大影響力。星展集團去年承作 40 件綠色及永續連結貸款，金額達 48.6 億美元（約 1346 億新台幣），是 Debtwire 亞太區（日本除外）綠色與永續連結貸款主辦行排名第一，連兩年居冠，此次與信義房屋簽署永續連結貸款，代表「綠色金融」從台灣的科技、製造產業擴散至首家服務業。

信義房屋表示，面對全球極端氣候與環境危機，企業在獲取適當利潤的同時，也應具備珍惜地球資源的觀念，因此，除了率先響應永續連結貸款，也致力於環境永續相關作為。舉例來說，許多人對房屋仲介的印象總是一派西裝筆挺、發送派報的模樣，信義房屋的經紀人卻不同。由於大量紙本派報正是公司碳足跡主要來源之一，總公司發揮全台直營的影響力推動數位工具，不僅成為更精準、即時的服務方式，2020 年碳足跡也較基準年的 2017 年大幅下降 38%。

此外，為了響應減碳，夏季所有經紀人更捨棄西裝，改穿 POLO 衫，順利達成冷氣升溫減碳的目標，2020 年人均碳排放量較 2017 年減少 17%。